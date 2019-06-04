16:02
4 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін причетний до вибухів у Дзержинську. Кремль лікується кліщами
      Вєсті Кремля
      21:08, 3 червня
      Вєсті.UA: Луценко не йде і не прощається. Американець Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Злой Одессит

      Во что превратился Крым после аннексии: шокирующие фото

      1021
      Крым превращают в туристическую помойку
      Крым превращают в туристическую помойку / Фото из открытых источников

      Как оккупация Россией Крымского полуострова повлияла на туристический город.

      В цикле материалов о Крыме-2019 я уже прошелся по теме наполненности крымских пляжей по состоянию на начало июня, по засилью Крыма бомжами, многие из которых эмигрировали из России в большем количестве, нежели туристы, и буквально вчера публиковал фотоотчет об удручающем состоянии набережных и инфраструктуры Крыма. Причем, последний материал вызвал просто сумасшедший наплыв российских ботов, которые все, словно по единой методичке, в комментариях писали о том, что в деградации и разрухе Крыма, находящегося 5 лет в оккупации, виновата… Украина! Значит, зашло глубоко и обидно.

      Читайте также: Катастрофа МН-17 над Донбассом: странное поведение премьер-министра Малайзии

      Что же, сегодня я бы хотел уделить внимание другому моменту, а именно, погружению полуострова в одну большую помойную яму.

      Дело в том, что оккупационные власти практически не уделяют должного внимания ЖКХ полуострова и коммунальному хозяйству как таковому. А потому, полуостров не только завален мусором, который не убирается не потому, что суточные бригады не успевают, а потому, что накапливается порою неделями без соответствующей уборки.

      Кроме того, по всему полуострову возникают стихийные мусорки, в парках, на пляжах и т.д. Их, в свою очередь, так же не спешат убирать, что придает туристическому полуострову соответствующий, неповторимый колорит.

       

      До чего довела Россия Крым

      Разумеется, фотоотчет сформирован из наиболее свежих фото, собранных по пабликам жители оккупированного Крыма, возмущающихся разительными, негативными изменениями в их ареале обитания, под покровительством заботливой росиюшки. Ждали туристов, а получили завалы мусора и иногородних бомжей. Достойный, равноценный обмен.

      Читайте также: ЕС продолжит давить на Кремль санкциями из-за аннексии Крыма

      blog_ava
      Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      сьогодні
      15317
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Анексія Криму Новини політики Публікації Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Во что превратился Крым после аннексии: шокирующие фото
      сьогодні , 15:05 Во что превратился Крым после аннексии: шокирующие фото
      Злой Одессит 1019
      Іван Приходько і Володимир Петровець: що відомо про вбивць 5-річного хлопчика Кирила Тлявова
      сьогодні , 14:38 Іван Приходько і Володимир Петровець: що відомо про вбивць 5-річного хлопчика Кирила Тлявова
      Наталя Боднар 2876
      СБУ снова ставят задачи – и снова не те!
      сьогодні , 13:13 СБУ снова ставят задачи – и снова не те!
      Блог Соцмережі 1230
      Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      сьогодні , 12:27 Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 15314
      Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      сьогодні , 11:30 Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      Тетяна Мартинюк 495
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук