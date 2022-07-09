Правозахисник здивував, що стало валютою на тимчасово окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях люди залишилися без водопостачання, адже росіяни пошкодили водогін.

Сьогодні на тимчасово окупованих територіях питана вода стала фактично валютою. Люди можуть щось обмінювати, аби отримати воду. Про це 24 каналу розповів співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

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Він пояснив, що через бойові дії був пошкоджений водогін по всій лінії розмежування. Він сконструйований таким чином, що йде від Словʼянська в бік Маріуполя й аж там заходить на Донбас. Наразі цей водогін розбитий.

Павло Лисянський нагадав, що ще є водосховища на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Наприклад є велике водосховище біля Алчевська. Проте воно почало дрібніти десь з 2018 року, тому що там зʼявилася дуже велика кількість штучних копалин, тобто копанок,

– повідомив Павло Лисянський.

Там така місцевість, що вугільні пласти виходять на поверхню. Тобто підʼїхав копнув екскаватором, от і вугілля. Завантажив, продав – живі кошти. Але цього не можна робити таким способом, тому що, коли риєш, тектоніка порушується й річки чи інші водоймища провалюються в ті тріщини. Це такий варварський метод. Через це водойми почали дрібнити, а деякі річки пересохли зовсім", – пояснив експерт.

Також він пригадав, що раніше люди на окупованих територіях платили кошти за комунальні послуги, проте всі вони розкрадалися. Ніхто не вкладав їх в ремонт водогону чи тієї ж інфраструктури. Як результат, вода по дірах розтікалася й до кінця могли дійти приблизно 20%.

Павло Лисянський підсумував, що стало причиною відсутності води:

Активні бойові дії.

Погана тектоніка через велику кількість копанок. Вода, яка була в сховищах, почала йти під землю.

Відсутність ремонту водогону через розкрадання грошей.

Він розповів, що через усі ці причини вода подається 2 дні на місяць й то тільки 3 – 4 години на день. При цьому в багатоповерхівках не доходить навіть до 7 поверху з 9. Проте ситуація сьогодні стала ще гіршою, адже в деяких районах води немає взагалі.

Дивіться відео про ситуацію на тимчасово окупованих територіях: