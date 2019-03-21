Вода в озері закінчилась: у мережі з’явились фото чергової проблеми в окупованому Криму

Із водою на анексованому українському півострові досі проблеми – окупанти досі не можуть із нею впоратись. Чергові докази масштабів наслідків еколиха опублікували мережі.

Фото пересохлого озера поблизу окупованого Севастополя опублікували місцеві жителі, скріни з'явилися на Twitter-сторінці блогера RoksolanaToday &Крим.

Читайте також: У Криму виникла нова екологічна проблема через видобуток отруйного піску

"Хто знає, що сталося з Орлинівським озером (штучне водосховище)? Чому немає води?" – пишуть вони.

Місцеві впевнені, що озеру "допомогли висохнути", або ж воно стало жертвою "українських диверсантів", які "випили" всю воду.

Зазначимо, до 2014 року 85% потреб Криму в прісній воді забезпечували через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму поставки води на півострів припинили. 26 лютого в Києві в культурному комплексі "Мистецький арсенал" стартував 5-й міжнародний форум "Захоплений Крим: 5 років опору".

Додамо, у МінТОТ пояснювали, що першим кроком для можливого розгляду питання відновлення подачі води має стати визнання Москвою факту окупації Криму.

Росії такий варіант не подобається, тому окупанти шукають легші шляхи. Від ідеї запровадити погодинне водопостачання перейшли до пошуків джерел прісної води під Чорним та Азовським морями, а ще – крадуть воду з Херсонщини. Зараз ж хочуть провести реконструкцію Північно-Кримського каналу для поліпшення водопостачання Армянська й забезпечення технічною водою підприємства "Кримський титан" та "Кримський содовий завод".