Вода в озере закончилась: в сети появились фото очередной проблемы в оккупированном Крыму

С водой на аннексированном украинском полуострове до сих пор проблемы – оккупанты до сих пор не могут с ней справиться. Очередные доказательства масштабов последствий екобеды опубликовали сети.

Фото пересохшего озера вблизи оккупированного Севастополя опубликовали местные жители, скрины появились на Twitter-странице блогера RoksolanaToday &Крым.

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"Кто знает, что случилось с Орлиновским озером (искусственное водохранилище)? Почему нет воды?"– пишут они.

Местные уверены, что озеру "помогли высохнуть", или же оно стало жертвой "украинских диверсантов", которые "выпили" всю воду.

Отметим, в 2014 году 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивали через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма поставки воды на полуостров прекратили. 26 февраля в Киеве в культурном комплексе "Мистецький арсенал" стартовал 5-й международный форум "Захваченный Крым: 5 лет сопротивления".

Добавим, в МинВОТ объясняли, что первым шагом для возможного рассмотрения вопроса возобновления подачи воды должно стать признание Москвой факта оккупации Крыма.

России такой вариант не нравится, поэтому оккупанты ищут легкие пути. От идеи ввести почасовое водоснабжение перешли к поискам источников пресной воды под Черным и Азовским морями, а еще – воруют воду из Херсонщины. Сейчас же хотят провести реконструкцию Северо-Крымского канала для улучшения водоснабжения Армянска и обеспечения технической водой предприятия "Крымский титан" и "Крымский содовый завод".