Вода як важіль впливу України на Росію

Новопризначений керівник Кабінету Міністрів України висловився про те, що відновлення подачі води в тимчасово анексований Крим, так само як і в ОРДЛО необхідно для проживаючих там українців і все це нам підноситься як якась стратегії деокупацію (звичайно ж, абстрактна).

Во-первых, такие действия сопряжены с взаимодействием украинских и российских оккупационных властей, а это прямая коллаборация в преступных интересах страны агрессора по облегчению агрессору более выгодных условий для продолжения оккупации.

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Даже на основании одних публичных намерений о сотрудничестве и взаимодействии с оккупантами, сотрудники СБУ обязаны открывать уголовные производства и проводить расследования. Подобные высказывания дают обоснованные основания предполагать о том, что их авторы являются открытыми агентами влияния страны агрессора и оккупанта и намереваются действовать в преступных интересах агрессора и оккупанта, против национальных интересов своей страны.

Во-вторых, международное право недвусмысленно возлагает обязанности по содержанию и обеспечению оккупированного населения и всего остального исключительно на оккупанта. "Раз захватил – значит содержи", таков принцип международного права для оккупантов.

Строгое соблюдение данного принципа является одним из важных элементов стратегии деоккупации временно оккупированной территории. Уже более 70 лет назад, этот принцип специально был сформулирован лучшими тогда представителями международного юридического сообщества так, чтобы в процессе содержания оккупированных территорий, оккупант разорялся и экономически истощался и тем самым был вынужден убраться с захваченных им земель.

В-третьих, Россия вообще не собирается покидать Крым и ОРДЛО. Оглянитесь на постсоветское пространство и его короткую историю.

Стоит напомнить, что после распада СССР, как на постсоветском пространстве, так и за его пределами, куда не наступил бы русский кирзач, Россия не уходила. За всю постсоветскую историю еще не было ни одного прецедента, чтобы Россия ушла с захваченных территорий.

Разве так называемое "Приднестровье", Абхазия, Южная Осетия и наконец, шестилетняя оккупация Крыма и ОРДЛО не являются примерами того, что Россия не собирается возвращать украденное?

Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная Кремлем на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных Россией территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей.

Кроме того, подобная коллаборация отдельных украинских чиновников с врагом, лишь только разжигает аппетиты агрессора.

Стоит ответить, что новые назначения Кабмина произведены в интересах Российской Федерации. Новый руководитель Кабмина Денис Шмыгаль до своего назначения в Кабмине был связан с бизнесом олигарха Рената Ахметова, бизнес которого в свою очередь завязан на России и ОРДЛО. Следовательно, подобные предложения о пуске воды в АР Крым, равно как и отказ в финансовой поддержке единственного телеканала крымскотатарского народа АТR осуществляются в интересах Российской Федерации.

Украина находятся на пороге наивысшей угрозы своего существования как геополитической реальности и субъекта международного права.

Недавно экс-помощник президента России В. Путина – В. Сурков честно и откровенно сообщил: "Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов". И это высказывание В. Суркова значительно больше, чем его собственная позиция. Это коллективная позиция всего политического и военного руководства России.

Действительно руководство России де-факто не признает Украину как государство. Фактическая позиция российского руководства, заключается в том, что после распада СССР на постсоветском пространстве возникновение Украины является ошибкой и недоразумением. Украинцев как отдельного народа и нации не существует, и ежели они и существуют, то их всего сущие единицы, а основное население Украины – русское. Украинцев придумали в австрийском генштабе.

Идеологема русского мира была во многом специально придумана и внедрена Кремлем для разрушения украинской культуры, языка, государственности ради обеспечения и оправдания захвата Украины.

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Президент России В. Путин и его окружение испытывают фантомный дискомфорт от того, что территория нынешней Украины до сих пор не превращена в территорию юго-западного федерального округа России.

Но мы-то все это знаем. Мы предупреждены, а значит вооружены. Значит уже не лохи.