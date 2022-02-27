З води лише зараз дістали тіла загиблих воїнів у перші години вторгнення, – ДСНС
27 лютого 2022 , 17:33Читать новость на русском
Російські загарбники напали на Україну і вбивають наших військових та мирних людей. З моменту вторгення минуло 4 дні, але тіла тих хто прийняв перший бій, дістали тільки зараз.
Військові загинули в перші години путінського вторгнення в Очакові Миколаївської області. Водолази змогли дістати їхні тіла з води лише зараз.
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Страшні наслідки "погостювавшого" тут "русского мира". Наші рятувальники теж на передовій. На передовій подолання наслідків цієї злочинної війни, розв’язаної кремлівським терористом,
– запевнили в ДСНС.
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