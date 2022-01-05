У воді – понад 30 житлових будинків: сильні дощі спричинили повені на Закарпатті

Сильні дощі охопили Закарпаття. Через повені у воді опинилися численні будинки.

Окрім цього, в регіоні затопило дороги. Попри це, проїзд для автомобілів забезпечений.

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За інформацією Державної служби із надзвичайних ситуацій, у воді опинилися:

160 дворогосподарств;

34 житлові будинки;

3 приміщення трансформаторних підстанцій.

Повені охопили Берегівський, Хустський, Рахівський, Тячівський та Мукачівський райони.

Зсуви в Тячівському районі

Через підняття ґрунтових вод на Закарпатті підтопило будівлі . Аби відкачати воду, використали техніку пожежно-рятувальних підрозділів.

В Тячівському районі через перезволоження відбулися зсуви ґрунту. Зокрема такі інциденти зафіксували в селі Німецька Мокра та селі Тарасівка.

Окрім цього, сталося підтоплення доріг місцевого значення. Для розчищення наслідків залучили екскаватор.

Дороги на Заході України може затопити

На Заході, за інформацією ДСНС, рівень води в річках може вийти з берегів. Це загрожує підтопленню автодоріг. Оголосили другий рівень небезпеки.

За прогнозами, до 7 січня біля Чопа рівень води може піднятися до 2,5 метрів. Дорога може бути затоплена, тож кермувальникам транспорту варто утриматися від поїздок.

До 9 січня будуть затоплені дороги на Львівщині та Волині. Вийде з берегів і Західний Буг.

Джерело: ДСНС

Повний текст публікації у телеграмі:

Станом на 17:00 внаслідок інтенсивних опадів, підняття паводкових вод та поверхневого стоку було підтоплено 160 дворогосподарств, 34 житлові будинки та 3 приміщення трансформаторних підстанцій на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів.

У зоні житлових будинків в Тячівському районі сталися зсуви, а саме в селі Німецька Мокра, вулиця Марії Терезії, через перезволоження відбувся зсув ґрунту на будинок. О 16:30 наслідки зсуву ліквідовано органами місцевого самоврядування.

В селі Тарасівка, вулиця Шевченка, через перезволоження відбувся зсув ґрунту до будинку. Роботи з ліквідації тривають.

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