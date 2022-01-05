У воді – понад 30 житлових будинків: сильні дощі спричинили повені на Закарпатті
Джерело:ДСНС
Сильні дощі охопили Закарпаття. Через повені у воді опинилися численні будинки.
Окрім цього, в регіоні затопило дороги. Попри це, проїзд для автомобілів забезпечений.
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За інформацією Державної служби із надзвичайних ситуацій, у воді опинилися:
- 160 дворогосподарств;
- 34 житлові будинки;
- 3 приміщення трансформаторних підстанцій.
Повені охопили Берегівський, Хустський, Рахівський, Тячівський та Мукачівський райони.Нагадаємо! Через підняття ґрунтових вод на Закарпатті підтопило будівлі. Аби відкачати воду, використали техніку пожежно-рятувальних підрозділів.
Зсуви в Тячівському районі
В Тячівському районі через перезволоження відбулися зсуви ґрунту. Зокрема такі інциденти зафіксували в селі Німецька Мокра та селі Тарасівка.
Окрім цього, сталося підтоплення доріг місцевого значення. Для розчищення наслідків залучили екскаватор.
Дороги на Заході України може затопити
- На Заході, за інформацією ДСНС, рівень води в річках може вийти з берегів. Це загрожує підтопленню автодоріг. Оголосили другий рівень небезпеки.
- За прогнозами, до 7 січня біля Чопа рівень води може піднятися до 2,5 метрів. Дорога може бути затоплена, тож кермувальникам транспорту варто утриматися від поїздок.
- До 9 січня будуть затоплені дороги на Львівщині та Волині. Вийде з берегів і Західний Буг.
Джерело: ДСНС
Повний текст публікації у телеграмі:
Станом на 17:00 внаслідок інтенсивних опадів, підняття паводкових вод та поверхневого стоку було підтоплено 160 дворогосподарств, 34 житлові будинки та 3 приміщення трансформаторних підстанцій на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів.
У зоні житлових будинків в Тячівському районі сталися зсуви, а саме в селі Німецька Мокра, вулиця Марії Терезії, через перезволоження відбувся зсув ґрунту на будинок. О 16:30 наслідки зсуву ліквідовано органами місцевого самоврядування.
В селі Тарасівка, вулиця Шевченка, через перезволоження відбувся зсув ґрунту до будинку. Роботи з ліквідації тривають.
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