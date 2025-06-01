У Києві водій BMW дрифтував на парковці біля ТРЦ: в поліції розповіли деталі

У Києві працівники правохоронних органів притягнули до відповідальності 24-річного "любителя дрифту". Водій BMW небезпечно керував автівкою, дрифтуючи на парковці біля ТРЦ в одному з районів столиці.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУНП у Києві.

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"Любителя дрифту" у Києві притягнуто до відповідальності

В поліції повідомили, що під час моніторингу Інтернету працівники поліції виявили відео, на якому водій небезпечно керував автівкою, дрифтуючи на парковці біля ТРЦ в Подільському районі столиці.



Водій дрифтував на парковці біля ТРЦ в Києві / Фото Національної поліції

Працівники правоохоронних органів встановили особу порушника. Ним виявився 24-річний керманич автомобіля BMW. Вказується, що на нього патрульні поліцейські склали 2 адміністративні матеріали:

за частиною 2 статтею 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом)

за частиною 2 статтею 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.

В поліції вказали, що дізнавачі районного управління поліції вилучили автомобіль.



"Любителя дрифту" притягнуто до відповідальності / Фото Нацполіції

Додамо, що перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький уточнив, що водій поводився агресивно й грубо порушував громадський порядок. А транспортний засіб мав ознаки підробки номерів агрегатів.

Водій дрифтував на парковці біля ТРЦ: дивіться відео

Поліція суворо попереджає водіїв про небезпеку та відповідальність за дрифт авто на дорогах загального користування. Подібні небезпечні маневри створюють загрозу для всіх учасників дорожнього руху!