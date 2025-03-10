У Дніпрі водій Tesla збив військовослужбовця ТЦК: відкрито кримінальне провадження

У Дніпрі водій Tesla наїхав на військовослужбовця ТЦК. На порушника відкрито кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Дніпровський обласний ТЦК та СП. 10 березня у Дніпрі під час оповіщення військовозобов’язаних сталася аварія за участі водія автомобіля Tesla, який збив військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Водій Tesla наїхав на співробітника ТЦК у Дніпрі

За попередньою інформацією, водій, який не мав при собі жодних військово-облікових документів, агресивно поводився та наказав військовозобов'язаним сісти до авто, але був зупинений працівниками поліції.

У відповідь на це водій штовхнув одного з працівників ТЦК, а потім, різко стартуючи, збив іншого, який опинився на капоті автомобіля.

Постраждалий військовослужбовець зазнав тілесних ушкоджень, його стан наразі оцінюється як стабільний, життю загрози немає. Відкрито кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження. Водночас у незвичайному інциденті зазначено, що потерпілий, перебуваючи на капоті, залишався спокійним і навіть курив сигарету.

