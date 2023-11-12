Станом на 12 листопада польські перевізники продовжують блокувати кордон. На жаль, стало відомо, що перед пунктом пропуску в Польщі помер водій української фури.

Трагічну новину повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. Він заявив, що інформація про смерть водія, на жаль, підтвердилася.

Зауважте Працювали у Росії та Білорусі: що відомо про польських перевізників, які блокують кордон

Сьогодні у своїй вантажівці перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" помер український водій, що планував перетнути кордон. Це сталось на парковці міста Хелм, неподалік від пункту пропуску. Для уникнення маніпуляцій та загострення ситуації навколо блокування кордону, закликаю використовувати виключно офіційну інформацію,

– мовиться у повідомленні.



Померлому було 54 роки. Наразі немає підстав вважати, що смерть настала не з природних причин. Водночас польська прокуратура озвучить свій висновок пізніше.

Україна та Польща проведуть переговори

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким померлого.

Польські перевізники, які раніше працювали у Росії та Білорусі, продовжують блокувати кордон. Станом на 12 листопада стало відомо, що українська та польська сторони змогли домовитися про зустріч. Під час неї вони спробують домовитися про розв'язання проблеми. Діалог запланований на понеділок, 13 листопада. Україну представлятиме Сергій Деркач.