Наступного дня після інциденту зловмисник розповів деталі цієї події журналістам. Мовляв, хотів вгамувати опонента, коли той на нього нападав.

Ця подія У Дніпрі водій вдарив сокирою поліцейського-пішохода, – ЗМІ

Чоловік бив ногами автівки

Цього водія звати Сергій. Він розповів, що приблизно о 11:45 виїхав з проспекту Пушкіна на перехрестя з Курнатовським спуском. Там він побачив автомобільна пішохідному переході. Поряд стояв чоловік, який кричав і бив ногами транспорт.

Згодом авто почало їхати, а чоловік побіг за ним. Сергій каже, що він тоді почав сигналити, щоб уникнути наїзду на пішохода. Однак агресивний чоловік почав вже бити його авто.

Я зупинився, відкрив вікно і попросив його припинити. Той продовжив, я вийшов з машини, щоб заспокоїти хулігана. Він почав погрожувати мені фізичною розправою. Я повернувся в машину і взяв в руки альпеншток (альпіністське спорядження, яке я використовую у своїх подорожах),

– розповів чоловік.

Однак він зазначив, що взяв інструмент за гостру частину. Попри це агресор продовжував на нього йти та бити при цьому транспорт. Сергій каже, що вдарив держаком чоловіка в лікоть лише тоді, коли той замахнувся на нього.

Почав казати, що поліцейський

Після цього грубіян, буцімто, вгамувався. Проте після цього почав кричати, що скоїли напад на капітана поліції при виконанні.

Після цього поліцейський викликав патрульних. Вони почали опитувати водія, нападника і чоловіка, який підійшов після інциденту.

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Що було відомо раніше

Спершу повідомляли, що водій вдарив поліцейського сокирою. Це нібито сталося, бо чоловік не пропустив правоохоронця на зебрі. Також очевидці казали, що правоохоронця вдарили в грудну клітку.