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      Водій BMW влаштував небезпечний дрифт у центрі Харкова: обурливе відео

      - Читать новость на русском
      BMW влаштував небезпечні катання у центрі Харкова / Скріншот

      У центрі Харкова водій чорного BMW влаштував небезпечні автомобільні викрутаси. Дивом обійшлося без жертв, хоч поруч стояли кілька людей та проїжджали інші авто. Саме поблизу цього місця понад 2 роки сталася страшна ДТП за участю Зайцевої, в якій загинули 6 осіб.

      Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер опублікував у телеграмі відео з іномаркою і назвав поведінку водія обурливою.

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      Поблизу цього місця майже 2,5 роки тому неадекватність водіїв вже забрала шість життів. Невже цього мало? Звертаю увагу правоохоронців на недопустимість ігнорування подібних кричущих випадків порушення ПДР,
      – наголосив Кучер.

      Він додав, що ситуацію з небезпечним катанням BMW у центрі міста бере під особистий контроль. 


      Водій BMW влаштував небезпечний дрифт у Харкові / скріншот

      Як видно на опублікуваному відео, зухвалий водій вирішив поганяти просто посеред проїжджої частини на площі Конституції. Дрифтуючи на великій швидкості, він ледь не зачепив кілька машин, що проїжджали поруч, та людей, які стояли на тротуарі.

       

      Люди у мережі обурилися, адже неподалік цього місця у жовтні 2017 року сталася одна з найстрашніших ДТП в історії Харкова. Тоді автомобіль Олени Зайцевої зіткнувся з Volkswagen Touareg Геннадія Дронова і вилетів на тротуар, де стояли пішоходи. Внаслідок аварії загинули 6 осіб, ще 5 отримали поранення.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Поліція Транспорт Авто Новини Харкова ДТП у Харкові Новини України
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