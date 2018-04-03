Водій приголомшив поліцію вчинком після затримання у Миколаєві

У Миколаєві поліцейські зупинили водія з ознаками наркотичного сп'яніння. Щоб довести свою невинність, він ковтнув з пляшки сечі.

Про це розповів патрульний поліцейський міста Миколаєва Олександр Гарп на своїй сторінці у Facebook.

"Виявили у водія ознаки наркотичного сп'яніння. Перед тим, як посадити людину до службового авто, провели поверхневу перевірку. Виявив пляшку 0,5 л з під мінеральної води, в якій було десь 1/3 рідини жовтого кольору з пінкою. Одразу подумав, що це сеча", – зазначив правоохоронець.

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Водій заявив, що це звичайна солодка водичка. Патрульні здивувалися і запитали, чи він може її випити. Чоловік сказав, що може.

Каже: "Можу" і ковтає, трохи розливаючи собі на обличчя, так що по шиї потекло. Ну думаю, може реально вода солодка! Але коли в туалеті з цієї пляшки хотів перелити в стакан для аналізів, то зрозумів, що таки сеча! Але чому ковтав? Невже таки наркоман під кайфом за кермом?

– здивувався Олександр.

В аналізі медики спочатку не знайшли жодних наркотичних речовин, але поведінка водія була дивна, та й на наркотичний стан вказували очі, язик і поведінка затриманого. Згодом, було виявлено в аналізах сполуки канабісу.

У чоловіка вилучили водійське посвідчення. Триває перевірка.