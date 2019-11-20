Водійка кинула авто на рейках та заблокувала рух трамваїв: курйозне відео

У Одесі водійка поїхала на позашляховику під заборонений знак, виїхала на зустрічну смугу, а потім кинула авто просто на рейках, заблокувавши рух трамваїв.

Порушення зафіксували камери спостереження, відповідне відео опублікували на ютуб-каналі "Центр 077".

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Пасажири громадського транспорту не розгубились – перенесли автомобіль, аби електротранспорт зміг їхати далі.

Сама ж винуватиця події повернулась за 20 хвилин. Наче й не було нічого сіла за кермо, знову порушуючи правила.

Водійка заблокувала рух трамваїв в Одесі: дивіться відео



Як повідомили у ТСН, 34-річну Юлію вже оштрафували. Журналісти видання намагалися зустрітися з жінкою, проте не застали її вдома. Натомість за порушницю вибачилася мати – мовляв, донька лише нещодавно сіла за кермо.



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