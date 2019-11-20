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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Водійка кинула авто на рейках та заблокувала рух трамваїв: курйозне відео

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      Порушення в Одесі / Скріншот

      У Одесі водійка поїхала на позашляховику під заборонений знак, виїхала на зустрічну смугу, а потім кинула авто просто на рейках, заблокувавши рух трамваїв.

      Порушення зафіксували камери спостереження, відповідне відео опублікували на ютуб-каналі "Центр 077".

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      Пасажири громадського транспорту не розгубились – перенесли автомобіль, аби електротранспорт зміг їхати далі.

      Сама ж винуватиця події повернулась за 20 хвилин. Наче й не було нічого сіла за кермо, знову порушуючи правила.

      Водійка заблокувала рух трамваїв в Одесі: дивіться відео


      Як повідомили у ТСН, 34-річну Юлію вже оштрафували. Журналісти видання намагалися зустрітися з жінкою, проте не застали її вдома. Натомість за порушницю вибачилася мати – мовляв, донька лише нещодавно сіла за кермо.

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      Вартість паркування у різних містах України / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Курйозні новини Новини України Транспорт Авто Новини Одеси
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