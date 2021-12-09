Водійська "культура" як маркер "бар’єрного" суспільства

У грудні ми відкрили оновлений Центр оцінювання кандидатів на посади держслужби. Там громадяни, які готові працювати на державу, відповідатимуть на завдання тестів із загального законодавства, вербального, абстрактного та числового мислення, володіння іноземними мовами.

У Центрі готові зустрічати до 600 осіб щодня. Звісно, з огляду на карантинні обмеження, будемо запрошувати значно менше претендентів. Аби усім було зручно і безпечно.

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Рівні можливості для усіх

В облаштуванні приміщень ми максимально дотримувалися принципу безбар'єрності. Для нас – це, насамперед, рівні можливості для усіх. Ідеться про вільний доступ і зручність для осіб з інвалідністю, матерів чи батьків з діточками, людей поважного віку… Це – принципова умова.

Інформаційні таблички у приміщенні дубльовані шрифтом Брайля. Власне, як і уся мапа Центру, розміщена при вході. Це додає зручності і впевненості особам з ослабленим зором.

Облаштували і спеціальний дитячий куточок. Кандидат чи кандидатка, які прийшли на тестування з дітьми, зможуть їх там залишити у безпечних умовах.

Принцип безбар'єрності, до речі, передбачений не лише на фізичному рівні. Його заклали і в затвердженій Національним агентством методиці забезпечення розумним пристосуванням осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі. Ми подбали не лише про види розумного пристосування, але й про забезпечення основних ознак доступності приміщень і будівель, де організовують конкурси.

Проблема паркування

Однією з таких ознак є наявність безкоштовних паркувальних місць для водіїв з інвалідністю. Із цією метою ми передбачили на Прорізній, біля входу в Центр, таке паркомісце. Домовилися з усіма службами, отримали дозволи, встановили спеціальні знаки…

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Втім, мене прикро вразив продемонстрований рівень "культури" окремих водіїв. Попри дорожній знак, єдине паркувальне місце, призначене для осіб з інвалідністю, майже завжди зайнято іншими машинами. Ця неприпустима ситуація свідчить, що у нашому суспільстві потрібно усувати не лише фізичні бар'єри, але й – у головах і думках.

Таку проблему – не вирішити звичайним викликом евакуатора чи поліції. Суспільство має генерувати повагу і увагу до потреб усіх своїх учасників. Саме такий шлях приведе нас до справедливих і справді безбар'єрних взаємин.

У Національному агентстві ми працюємо і над іншими кроками у цьому напрямку. Наразі готуємо розширення функціоналу Єдиного порталу вакансій державної служби.

Прагнемо, аби він враховував потреби осіб з інвалідністю, які подають відповідну інформацію, а згодом стають учасниками окремих етапів оцінювання. Упевнена, такі кроки будуть позбавляти нас штучних бар'єрів і наближатимуть до суспільства рівних можливостей.

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