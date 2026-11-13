Втрачають майже половину води: у ГУР заявили про загрозу опустелювання Криму

Окупований Крим зіткнувся з критичним виснаженням водних ресурсів через потрійне перевищення витрат над притоком. Масове викачування підземних горизонтів спричиняє засолення ґрунтів і загрожує перетворенням півострова на солончак.

Подробиці повідомило Головне управління розвідки МО України.

Що відомо про ситуацію в Криму?

На початку жовтня 2026 року водосховища природного стоку на півострові були заповнені лише на 45%. Навіть тимчасове зростання об'ємів до 148,4 мільйона кубометрів завдяки опадам не зупинило кризу, оскільки посушливий сезон знову спричинив стрімке падіння запасів.

Зараз щодоби у водосховища надходить близько 138 тисяч кубометрів води, тоді як добове споживання сягає 455 тисяч кубометрів. Через таке співвідношення наявні резерви вичерпуються утричі швидше, ніж встигають відновлюватися природним шляхом.

Наливні водосховища стрімко втрачають корисний об'єм

Критична ситуація склалася на штучних водоймах, які повністю залежать від зовнішнього живлення. Лише за вересень запаси наливних водосховищ скоротилися з 35 до 31,6 мільйона кубометрів через постійний відбір близько 72 тисяч кубометрів на добу за фактичної відсутності притоку.

Міжгірне водосховище наразі заповнене лише на 0,2% від проєктної потужності і фактично втратило значення для водопостачання. Додатковою проблемою стало замулення придонних шарів водойм, яке робить технічно неможливим забір навіть тих залишків води, що збереглися.

Канал не пристосований до артезіанських свердловин

Щоб компенсувати дефіцит, окупаційна адміністрація спрямувала у східну гілку Північнокримського каналу воду з підземних горизонтів у напрямку Феодосії та Керчі. Магістральне русло каналу та його північна гілка в бік Джанкоя залишаються повністю сухими.

Оскільки інфраструктура каналу створювалася під потужні дніпровські потоки, перекидання незначних об'ємів артезіанської води спричиняє втрату від 40% до 45% ресурсу через випаровування та просочування у ґрунт.

Щоб перекрити ці втрати, окупанти змушені безконтрольно збільшувати буріння свердловин, провокуючи засолення водоносних пластів.

Нагадаємо, Північнокримський канал повністю втратив основне джерело наповнення після підриву греблі Каховської ГЕС російськими військовими у червні 2023 року.