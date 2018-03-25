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Водный коллапс: подача воды в Луганске – это катастрофа

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Проблемы с водой в Луганске
Проблемы с водой в Луганске / Фото автора

Местный телеканал проводит соцопросы. Любят там они это дело – опрашивать всех на предметы актуальные, по мнению, местных журналистов – верит ли народ в приметы, занимается ли спортом, читает ли книги, ну, и дальше в таком же духе.

Опрашивают всегда в районе местного телецентра всех прохожих, кто мимо идет, кто готов на минуту остановиться и на камеру ответить на вопросы.

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Последний опрос был занятным – устраивает ли местных жителей график подачи воды в жилые дома.

А знаете, в чем ирония? Проблема подачи воды – это восток Луганска, это Алчевск, Первомайск и так далее, а опрос устроили в центре "столицы", где сроду проблем с поставками воды не было – это правительственный квартал, элита города. Чувствуете иронию всего происходящего?

Наверное, с таким же успехом можно было бы опрашивать депутатов на предмет того, не голодают ли они. И эта категория вполне честно ответила бы, что нет, не голодает и вполне довольна своим режимом питания. А потом можно было бы делать выводы по заснятому материалу – народ, дескать, доволен, не жалуется и живет вполне себе ничего.

Вот примерно так и получилось в этот раз – люди с искренним удивлением отвечали, что всем довольны, и ничего им менять не нужно. То есть из двадцати опрошенных только двое волей случая оказались жителями востока Луганска и вполне честно сказали, что хорошего ничего в подачи воды на их кварталы нет – потому что воду подают дважды в день по нескольку часов.

Что в этом хорошего? Кто-то робко заметил, что вода нужна еще и днем, а мужчина сказал, что его и эти несколько часов в день устраивают. То есть эти два-три человека на фоне всей компании опрошенных показались меньшинством, кто готов терпеть небольшие неполадки с подачей воды.

Занятно все это. А еще умиляют темы соцопросов – мирные и очень удаленные от темы войны. О книгах, футболе, приметах. Ни слова о войне и трудностях. Хотя, с другой стороны, это и уводит от темы войны. Просматривая результаты таких опросов, думаешь о том, что мир уже наступил и тебя накроет этим миром уже завтра, если сегодня ты еще думаешь о чем-то другом кроме книг, примет и спорта…

А если говорить о подаче воды, это катастрофа. Катастрофа, прежде всего, для востока Луганска и буквально всех, удаленных от Луганска городов.

Как-то в библиотеке какого-то районного городка я увидела самодельное устройство в туалете над раковиной. Из капельницы, обрезанной бутылки и бутылок с запасом воды под раковиной. И туалет был только для сотрудников, а читателям предлагалось воспользоваться общественным туалетом за углом.


Как жители Луганска живут без воды

В одной общественной организации на востоке Луганска я спросила у приятельницы, могу ли я воспользоваться их туалетом. Невинный вопрос, правда? Особенно, если спрашиваешь у друга. Но пауза была настолько затянувшейся, что я начала думать, что она не расслышала мой вопрос. А потом она, не поднимая глаз, ответила мне: "Иди… Только воду смывать мы носим из дома".

И такой ответ был на вес золота. Как согласие занять большую сумму денег. А речь-то всего лишь шла о возможности воспользоваться туалетом в общественной организации, предназначенной для посещения посетителей.

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Публікації Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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