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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Ольга Черненко

Увиденное на мосту в Станице – кошмар, после которого умирают

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Переход на КПВВ Станица Луганская
Переход на КПВВ Станица Луганская / data.kontrakty.ua

Абсурдность ситуации в "республике" усиливает то, что рядом с тобой наверняка есть люди, которые живут если и не как раньше, то совершенно ни о чем не задумываясь.

Конечно, чаще всего это молодые люди, для которых жизнь умещается в длину одного дня – сегодня на сегодня. И когда живешь с ними близко, через время начинаешь жизнь воспринимать так же – зачем к чему-то стремиться, если деньга на сегодня есть, есть сигареты, а дома есть запас продуктов – по крайней мере, на сегодня их хватит.

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И, конечно, мысль ремонтировать свой дом кажется абсурдной – идет война, дом может быть разрушен, поэтому чинить его нет никакого смысла. Наверное, этому есть какое-то название и определение, когда живут одним днем, воспринимая свою жизнь короткими промежутками и такими же отрезками от и до.

Но есть и другая категория – это те, кто не задумывается ни о чем. Просто живет так, как привык жить – общаясь с друзьями, находя удовольствия в том, что доступно, не строя далеко идущих планов. Может быть, это какой-то защитный механизм, особенность психики радоваться косметической процедуре и не думать больше ни о чем, но я знаю достаточно тех, кто умеет вот так вот наивно воспринимать жизнь – через новую стрижку, поход на маникюр или новые туфли.

Забавно, правда? Жить только тем, что есть сейчас, а все остальное, сложное для восприятия, откладывать на потом, как делала когда-то Скарлет. И это пожилым людям сложно привыкнуть к переменам, сложно приспособиться к новым реалиям, а вот молодежь воспринимает все очень гибко, легко, почти без последствий – многие просто не помнят, как было раньше, а поездка на море в их возрасте компенсирует издержки долгой и трудной дороги туда.

Вообще, чтобы жить сейчас, нужно иметь очень крепкую психику. После походов через мост на Станицу мало кто сможет отряхнуться и вернуться сразу же к нормальной жизни, потому что это как каток, который проехал по тебе – вначале очередью часов в шесть, потом самим мостом и всем увиденным на нем…

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Но если была цель отдохнуть, конечно, все эти картинки сотрутся из памяти почти сразу. Моя знакомая, которой за семьдесят, впервые за три года выбралась в Луганск – проведать свою запертую квартиру, сходить на кладбище. Она знала, что дорога будет непростой и настраивалась на это, но пройдя через испытание мостом, она тяжело болела неделю. Конечно, она слишком впечатлительный человек и особенно уязвима в этом возрасте от грубости.

Если бы она совершала такой вот променад раз в месяц, она бы или умерла, или закалилась бы, но после спокойной жизни с детьми в Киеве, увиденное и пережитое показалось ей кошмаром, который выдержать повторно она уже не сможет никогда. Наверное, это какая-то особенность – жить и не впечатляться ничему, чтобы выжить.

Я видела на том мосту гроб, который несли работники похоронной службы – рядом с ящиками яблок и шампиньон. Я буду помнить его еще очень долго, потому что такие картинки не выходит забыть так просто. И помню, как рядом со мной, глядя на "подстриженные" обстрелами верхушки деревьев, кто-то сказал: как в сказках…

Такие вот картинки выхватывает память, запечатывает намертво, хотя тебе вовсе не нужны такие воспоминания, а ты вынужден жить с ними. Твой странный багаж впечатлений – то ли богатство, то ли невыносимый груз памяти.

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Публікації Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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