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Ольга Черненко

Будни "ЛНР": как привыкнуть всегда жить без связи?

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Мем на Лугоком
Мем на Лугоком / Фото из соцсетей

Нет связи. Мне от этого ровно никак, потому что вся моя семья со мной, и я в очередной раз благодарю себя, потому что я в свое время не разлучилась с близкими, когда этот вопрос стоял остро.

Если смоделировать ту виртуальную ситуацию, в которой я могла бы быть где-то, а мои родные здесь, и я знала бы об отсутствии связи, я бы названивала им каждую минуту – проверить, все ли в порядке, не появилась ли связь. И безумно нервничала бы от того, что с ними нет возможности поговорить, накручивая себя на худший вариант событий без связи.

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Есть вайбер, скайп – альтернативные варианты коммуникаций. Но если представить, что это пожилые люди, далекие в силу возраста от техники и Интернета, и вайбер, и скайп как варианты альтернативной связи, кажутся фантастическими.

Звонить бабушке в деревню по Вайберу? Можно, конечно, но для этого там должен быть Интернет и соответствующая техника. Будто бы все реально, но кто-то должен все это пополнять, настраивать, научить пользоваться.

То есть, если жить удаленно с близкими, нужно позаботиться о многом – о лекарствах для них, о связи с ними, о связи на случай таких вот экстренных ситуаций, когда можно будет сообщаться только посредством Интернета.

Мой приятель руками оставшихся в Луганске друзей настроил маме веб-камеру, а до этого приобрел и передал ее ей. Это было целое дело – убедить маму держать компьютер все время включенным, чтобы удаленно знать, все ли в порядке дома и с мамой. И это его личный зачет себе – суметь проделать все это, научить маму пользоваться, в начале убедить ее в нужности всего.

Конечно, когда сейчас у многих встал острый вопрос, как узнать о состоянии оставшихся здесь родителей при отсутствии телефонной связи с ними, он улыбается – он решил этот вопрос.

Но как вызвать здесь "скорую" при отсутствии связи? Как решить десяток ежедневных вопросов, которые решались только с помощью телефонной связи ежедневно? У меня есть только один вариант – привыкать жить без связи. Я вообще давно уже поняла, что нужно уметь обходиться без всего, привыкать жить без всего, что может когда-то исчезнуть из твоей жизни, хотя, возможно, это философия упадничества.

В общем, без связи странно, но не плохо. Многие ведь отказались от стационарных телефонов из-за дорогой абонплаты. Поэтому сейчас, чтобы узнать что-то, нужно ехать лично, идти или обходиться без этого.

А с другой стороны это и спокойно – телефон молчит.

Кстати, Лугаком оказался всего лишь местной альтернативной связью, не способной принять такое количество абонентов и звонков. Лугаком "лег" сразу. Хотя в местных новостях говорят, что на него перешли сразу после отключения Водафона 50 000 абонентов.

И еще, официальная версия – кабель повредили украинские диверсанты, а украинская сторона отказывается устранять поломку. Наверное, связь восстановят. Но, знаете, это как маркер – насколько ты зависел от телефона. Я, выходит, что нет. Мне легче так.

Хотя в общем без связи страшно. В моей копилке лежат две симки Лайфа с пополненным счетом – пару лет назад связь уже пропадала. И сейчас нет никакого желания покупать новый тарифный пакет Лугакома в угоду обстоятельствам.

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації Новини Луганська АТО
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 березня
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