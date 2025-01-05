Де купатися в Києві на Водохреще: список локацій

Уже в понеділок, 6 січня, Україна святкуватиме Водохреще, або Хрещення Господнє. Раніше його відзначали 19 січня. На свято заведено пірнати в ополонки. 24 Канал зібрав локації, де можна зробити це у столиці.

Церква не вважає занурення у воду на Водохреще обов'язковим атрибутом свята. Ба більше, у ПЦУ кажуть: не можна стати духовно чистим, лише випивши святу воду чи навіть занурившись у неї. Тому закликають провести день у роздумах і молитві.

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Де зануритися у воду на Водохреще

Цього року для купання дозволені 12 локацій:

пляж "Дитячий";

пляж "Венеція";

пляж "Центральний";

пляж "Тельбін";

пляж "Троєщина";

пляж "Райдуга";

озеро "Вербне";

пляж "Пуща-Водиця";

пляж "Наталка";

острів "Оболонський";

пляж "Галерний";

пляж "Веселка".

Рятувальники чергуватимуть на цих локаціях з 8:00 до 17:00. Також там будуть медики – на випадок, якщо комусь стане зле. Дно водойм уже обстежили.

Рятувальники та КМДА наполегливо просять купатися тільки на офіційно визначених локаціях. А загалом, якщо це можливо, – утриматися від занурення у воду цього дня.

Ще у п'ятницю КМДА виклало такий допис: "Міська влада рекомендує відмовитися від участі в масових заходах та дотримуватися обмежень, що діють під час воєнного стану".

Нагадування від ДСНС щодо правил на воді 6 січня / Фото ДСНС

Для тих, хто все ж хоче бути цього дня ближче до води, відкриють другий вестибюль на станції метро "Гідропарк". Мова про той, який у напрямку станції "Лівобережна". Він працюватиме 6 січня від 10:00 до 17:00. Вестибюль № 1 функціонуватиме у звичайному режимі – з 05:39 до 22:34.