У Києві повністю відновили водопостачання після атаки

У Києві у повному обсязі відновили водопостачання після російської масованої атаки. Фахівці закінчили ремонтні роботи, тому водопровідні об’єкти столиці функціонують у звичному режимі.

Про це повідомляють "Київводоканал" та перший віцепрем'єр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Яка ситуація у Києві з водою?

Через обстріл у Києві були знеструмлені об’єкти водопровідної інфраструктури, проте наразі водопостачання відновили. Система набирає необхідні параметри, проте станом на зараз подекуди ще є райони зі зниженим тиском.

Нагадуємо мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена,

– додали у водоканалі.

До слова, Денис Шмигаль додав, що ситуація в енергетиці залишається складною, проте ліквідація наслідків атаки триває, бригади енергетиків працюють безперервно. Київ отримав 49 генераторів із 55 запланованих.

Що цьому передувало?