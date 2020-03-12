Водопостачання до Криму: нардепи від різних партій внесли в Раду заяву

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо спроб відновлення водопостачання до Криму. Авторами документу є 28 народних обранців. Вони представляють кілька політичних сил, зокрема "Слугу народу", "Голос" і "Європейську солідарність".

Відповідна інформація з’явилася на сайті українського парламенту. Документ отримав номер № 3207. А його повна назва – "Про Заяву Верховної ради України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих Автономної республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення".

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Наразі на сайті Верховної Ради немає тексту відповідної постанови. Останній етап проходження документу – передано на розгляд керівництву. Попереднім етапом було те, що його Верховна Рада отримала.

Хто є авторами заяви щодо водопостачання в Криму та які партії вони представляють

"Голос"

Соломія Бобровська;

Володимир Цабаль;

Леся Василенко;

Юлія Клименко;

Ярослав Юрчишин;

Андрій Осадчук;

Ярослав Железняк;

Олександра Устінова;

Кіра Рудик;

Рустем Умєров;

Ярослав Рущишин;

Святослав Вакарчук;

Сергій Рахманін;

Роман Костенко.

"Слуга народу"

Єгор Чернєв;

Олексій Жмеренецький;

Марія Мезенцева;

Дмитро Гурін;

Ольга Стефанишина;

Дмитро Наталуха;

Ігор Василів;

Олександр Маріковський.

"Європейська солідарність"

Марія Іонова;

Іванна Климпуш-Цинцадзе;

Ірина Геращенко;

Вікторія Сюмар;

Мустафа Джемілєв;

Ахмет Чийгоз.

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Що передувало цій заяві

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше в ефірі проєкту "Право на владу" заявив, що питання подачі води у Крим – це питання деокупації. Втім, потім виправдався і заявив, що мав на увазі, буцімто інструментом деокупації є надання відповіді про відновлення постачання.



Схожої позиції дотримувався і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який заявив, що Україна не перекриватиме воду для своїх громадян. Мовляв, окупант не може відповідати ситуацію на окупованих територіях, хоча це передбачено міжнародним правом.



Одразу ж після ефіру обоє зреклися своїх слів, намагаючись пояснити, буцімто "їх не так зрозуміли", "вони не це мали на увазі" або "у студії було надто шумно, щоб пояснити".

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Ідея з постачанням води у Крим: коротко