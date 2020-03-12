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      Водопостачання до Криму: нардепи від різних партій внесли в Раду заяву

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      У Раду внесли заяву щодо спроб відновлення водопостачання до Криму / Фото з відкритих джерел

      У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо спроб відновлення водопостачання до Криму. Авторами документу є 28 народних обранців. Вони представляють кілька політичних сил, зокрема "Слугу народу", "Голос" і "Європейську солідарність".

      Відповідна інформація з’явилася на сайті українського парламенту. Документ отримав номер № 3207. А його повна назва – "Про Заяву Верховної ради України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих Автономної республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення".

      До теми! Постачання води у Крим – одна з умов Путіна для завершення війни на Донбасі, – ЗМІ

      Наразі на сайті Верховної Ради немає тексту відповідної постанови. Останній етап проходження документу – передано на розгляд керівництву. Попереднім етапом було те, що його Верховна Рада отримала.

      Хто є авторами заяви щодо водопостачання в Криму та які партії вони представляють

      "Голос"

      • Соломія Бобровська;
      • Володимир Цабаль;
      • Леся Василенко;
      • Юлія Клименко;
      • Ярослав Юрчишин;
      • Андрій Осадчук;
      • Ярослав Железняк;
      • Олександра Устінова;
      • Кіра Рудик;
      • Рустем Умєров;
      • Ярослав Рущишин;
      • Святослав Вакарчук;
      • Сергій Рахманін;
      • Роман Костенко.

      "Слуга народу"

      • Єгор Чернєв;
      • Олексій Жмеренецький;
      • Марія Мезенцева;
      • Дмитро Гурін;
      • Ольга Стефанишина;
      • Дмитро Наталуха;
      • Ігор Василів;
      • Олександр Маріковський.

      "Європейська солідарність"

      • Марія Іонова;
      • Іванна Климпуш-Цинцадзе;
      • Ірина Геращенко;
      • Вікторія Сюмар;
      • Мустафа Джемілєв;
      • Ахмет Чийгоз. 

      Зверніть увагу! Як почалася окупація Криму: ексклюзивні деталі від Турчинова

      Що передувало цій заяві

      Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше в ефірі проєкту "Право на владу" заявив, що питання подачі води у Крим – це питання деокупації. Втім, потім виправдався і заявив, що мав на увазі, буцімто інструментом деокупації є надання відповіді про відновлення постачання.

      Схожої позиції дотримувався і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який заявив, що Україна не перекриватиме воду для своїх громадян. Мовляв, окупант не може відповідати ситуацію на окупованих територіях, хоча це передбачено міжнародним правом.

      Одразу ж після ефіру обоє зреклися своїх слів, намагаючись пояснити, буцімто "їх не так зрозуміли", "вони не це мали на увазі" або "у студії було надто шумно, щоб пояснити".

      Детальніше! Вода в Крим: чому заява Шмигаля здійняла скандал і як реагує Україна

      Ідея з постачанням води у Крим: коротко

      • До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді. Її подавали через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, однак після анексії Україна водопостачання припинила.
      • Криза з водою у Криму настала у 2018 році. Тоді півострів накрила сильна засуха. Зокрема, пересохла одна з найбільших річок Криму – Біюк-Карасу.
      • Через нестачу прісної води ґрунти на півострові стають засоленими і неродючими. У
      • січні 2020 року представники окупантів у Криму заявили, що стан з водою на півострові є катастрофічним – її вистачить на 90 – 100 днів.
      • У цьому питанні український політикум і суспільство розділилися на два табори: одні кажуть, що Україна має забезпечити своїх громадян на окупованій території водою, інші – що це лише допоможе окупантам добре почуватися на окупованій ними території.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Європейська солідарність Партія Голос Законодавство Водопостачання Новини Криму Анексія Криму
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