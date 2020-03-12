Водопостачання до Криму: нардепи від різних партій внесли в Раду заяву
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо спроб відновлення водопостачання до Криму. Авторами документу є 28 народних обранців. Вони представляють кілька політичних сил, зокрема "Слугу народу", "Голос" і "Європейську солідарність".
Відповідна інформація з’явилася на сайті українського парламенту. Документ отримав номер № 3207. А його повна назва – "Про Заяву Верховної ради України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих Автономної республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення".
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Наразі на сайті Верховної Ради немає тексту відповідної постанови. Останній етап проходження документу – передано на розгляд керівництву. Попереднім етапом було те, що його Верховна Рада отримала.
Хто є авторами заяви щодо водопостачання в Криму та які партії вони представляють
"Голос"
- Соломія Бобровська;
- Володимир Цабаль;
- Леся Василенко;
- Юлія Клименко;
- Ярослав Юрчишин;
- Андрій Осадчук;
- Ярослав Железняк;
- Олександра Устінова;
- Кіра Рудик;
- Рустем Умєров;
- Ярослав Рущишин;
- Святослав Вакарчук;
- Сергій Рахманін;
- Роман Костенко.
"Слуга народу"
- Єгор Чернєв;
- Олексій Жмеренецький;
- Марія Мезенцева;
- Дмитро Гурін;
- Ольга Стефанишина;
- Дмитро Наталуха;
- Ігор Василів;
- Олександр Маріковський.
"Європейська солідарність"
- Марія Іонова;
- Іванна Климпуш-Цинцадзе;
- Ірина Геращенко;
- Вікторія Сюмар;
- Мустафа Джемілєв;
- Ахмет Чийгоз.
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Що передувало цій заяві
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше в ефірі проєкту "Право на владу" заявив, що питання подачі води у Крим – це питання деокупації. Втім, потім виправдався і заявив, що мав на увазі, буцімто інструментом деокупації є надання відповіді про відновлення постачання.
Схожої позиції дотримувався і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який заявив, що Україна не перекриватиме воду для своїх громадян. Мовляв, окупант не може відповідати ситуацію на окупованих територіях, хоча це передбачено міжнародним правом.
Одразу ж після ефіру обоє зреклися своїх слів, намагаючись пояснити, буцімто "їх не так зрозуміли", "вони не це мали на увазі" або "у студії було надто шумно, щоб пояснити".
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Ідея з постачанням води у Крим: коротко
- До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді. Її подавали через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, однак після анексії Україна водопостачання припинила.
- Криза з водою у Криму настала у 2018 році. Тоді півострів накрила сильна засуха. Зокрема, пересохла одна з найбільших річок Криму – Біюк-Карасу.
- Через нестачу прісної води ґрунти на півострові стають засоленими і неродючими. У
- січні 2020 року представники окупантів у Криму заявили, що стан з водою на півострові є катастрофічним – її вистачить на 90 – 100 днів.
- У цьому питанні український політикум і суспільство розділилися на два табори: одні кажуть, що Україна має забезпечити своїх громадян на окупованій території водою, інші – що це лише допоможе окупантам добре почуватися на окупованій ними території.