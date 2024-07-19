Вогнепальне поранення голови: що відомо про стан Фаріон

У Львові скоїли замах на відому мовознавицю Ірину Фаріон. На момент госпіталізації її стан був вкрай важкий. Потерпілій надають невідкладну допомогу.

Джерела 24 Каналу повідомляють, що Ірина Фаріон у важкому стані. Також поліція підтвердила, що у потерпілої – вогнепальне поранення голови.

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Ірина Фаріон у реанімації

"Близько 20 години до Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова поступила жінка з вогнепальним пораненням. Наразі вона перебуває в реанімації. Стан важкий", – повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

Зазанчають, що з огляду на лікарську таємницю та необхідність збереження персональних даних пацієнтів, незалежно від їх публічності, більш детальної інформації надати не можуть.

Дані від ОВА

В Львівській обласній військовій адміністрації підтвердили, що в Ірину Фаріон стріляли сьогодні. Зокрема, керівник ОВА Максим Козицький написав, що вона перебуває в одній із лікарень міста.

За останніми даними від медиків, Ірина Дмитрівна перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста. Вона у реанімації. Їй надають всю необхідну допомогу,

– повідомив Козицкий.

У Фаріон вогнепальне поранення голови

Водночас, як повідомили в поліції Львівської області, правоохоронці встановили особу пораненої, 60-річної львівʼянки і підтвердили інформацію, що потерпілу госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови.

"У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини", – ідеться у повідомленні.