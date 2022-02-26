Вогонь не спиняється, – мер Маріуполя про жахливі обстріли та постраждалих

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів про складну ситуацію в регіоні. За його словами, російські атаки тривають, але наші ЗСУ тримають місто під контролем.

Уже другий день у місті Маріуполі, на Донеччині, тривають напади загарбників: російські війська обстрілюють не лише інфраструктурні, а й цивільні об'єкти.

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За словами мера Бойченка, учора, 25 лютого, російська артилерія завдала ударів по житлових будинках, унаслідок чого є поранені. Також окупанти цинічно обстріляли школу №48. Загалом через атаки загарбників у місті зросла кількість постраждалих: станом на 15:00 п'ятниці, 26 лютого, поранення отримали 58 цивільних. Їм надають медичну допомогу.

"Ми не оголошували нікому війну та не вдиралися на чиюсь територію. Але ми бачимо, що війна (Росії проти України) триває і буквально 10 хвилин тому був здійснений страшний обстріл селища поблизу Маріуполя", – підсумував Вадим Бойченко.

Звернення мера Вадима Бойченка про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео

Ідеться про авіаналіт окупаційних військ на селище Сартана, який стався близько 15:00. За попередніми даними, унаслідок атаки троє людей загинули, ще троє були поранені.

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