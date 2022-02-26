Вокзал у Києві відновив роботу після обстрілу поруч

У Києві продовжують затримувати диверсійні групи ворога. Неподалік від Центрального залізничного вокзалу лунав вибух.

Під час небезпечного моменту всіх людей евакуювали з будівлі вокзалу. Там була відключена електрика.

До теми Ситуація на Вінниччині стабільна: область готується приймати переселенців

Центральний залізничний вокзал Києва відновив роботу. Відправляємо поїзди,

– повідомили в Укрзалізниці.

Перевізник просить зберігати спокій.



Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.