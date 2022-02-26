Вокзал у Києві відновив роботу після обстрілу поруч
26 лютого 2022 , 22:15Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
У Києві продовжують затримувати диверсійні групи ворога. Неподалік від Центрального залізничного вокзалу лунав вибух.
Під час небезпечного моменту всіх людей евакуювали з будівлі вокзалу. Там була відключена електрика.
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Центральний залізничний вокзал Києва відновив роботу. Відправляємо поїзди,
– повідомили в Укрзалізниці.
Перевізник просить зберігати спокій.
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