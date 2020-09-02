У Івано-Франківську скасували посадку на поїзди через те, що місто потрапило у червону карантинну зону. Аби виїхати з обласного центру, місцеві жителі прибули на залізничний вокзал у Галичі. Там утворилося чимале скупчення, багато людей були без масок та очікували на поїзд у тисняві.

Охочих виїхати з Івано-Франківська виявилось чимало, повідомила у фейсбуці активістка Катерина Бутко.

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Це частина вокзалу 6-тисячного міста Галич і тут, мабуть, ніколи не було б такої кількості людей, якби не коронавірус,

– зазначила Бутко.

За її словами, причина скупчення людей у тому, що посадку на поїзд, який їде з Івано-Франківська, скасували через те, що місто потрапило в червону зону.

Активістка обурилась такою ситуацією, наголосивши на неможливості дотримання вимог карантину в таких умовах. "А ось за 20 кілометрів від Івано-Франківська, очевидно, червоної зони, як і коронавірусу, немає, тому всі люди, які планували їхати з Франківська, приїхали на маленький вокзал у Галичі", – додала жінка.

Вона уточнила, що люди мали лише дві хвилини, аби сісти на потяг.



Черга на вокзалі в Галичі / Фото з фейсбуку Катерини Бутко

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