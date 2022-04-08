На вокзалі у Краматорську були майже 4 тисячі людей, – генпрокуратура відкрила справу

Росія 8 квітня цинічно скинула бомбу на залізничний вокзал Краматорська. Там перебували в той момент майже 4 тисячі мирних людей.

Також через ворожий удар є десятки поранених. Генпрокуратура вже відкрила кримінальну справу та розслідує злочин.

До теми Станція у Краматорську закрита для прийому потягів, людей евакуюють зі Слов'янська

За даними слідства, 8 квітня 2022 року збройні сили росії, порушивши норми міжнародного гуманітарного права здійснили ракетні удари по залізничному вокзалу міста Краматорська. Тоді була евакуація населення і на вокзалі перебували майже 4 тисячі цивільних осіб, серед яких більшість – жінки та діти,

– зявили у Генпрокуратурі.

Попередньо відомо, що через таку підлу атаку десятки людей загинули та отримали поранення. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники. Досудове розслідування за вказаним фактом триває.

Новина доповнюється…