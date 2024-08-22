У Волгоградській області скаржаться на атаку БпЛА, сталася пожежа на аеродромі

В ніч на 22 серпня у росіян у Волгоградській області видалася доволі неспокійна ніч. Так, у місті Калач-на-Дону цієї ночі прогриміла серія вибухів через начебто атаку із застосуванням дронів та роботу російської "пе-ве-о".

Після цього сталася пожежа на летовищі "Мариновка" Волгоградської області. Про це пишуть в російських телеграм-каналах, передає 24 Канал.

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Пожежа на аеродромі у Волгоградській області

Цієї ночі жителі міста Калач-на-Дону у Волгоградській області повідомляли про низку гучних вибухів та роботу російської "ППО".

Власне, за інформацією ворожих пабліків, вибухи почали лунати в небі близько 3:30 ранку. Так, очевидці з різних районів вже нарахували нібито від 6 до 10 "сильних хлопків", перед якими в небі було чути "характерні звуки прольоту БпЛА".

Так, жителі Калача-на-Дону повідомили про атаку БпЛА та подальшу пожежу.

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Російські медіа розповідають про нібито збиття засобами ППО щонайменше двох безпілотників. Так, в одному з російських телеграм-каналів зазначили, що один з дронів був ліквідований "за кілька кілометрів від аеродрому", а уламки другого безпілотника "впали на побутівку неподалік, внаслідок чого вона спалахнула".

Власне, там писали про військовий аеродром "Маринівка", що розташований у селищі Октябрський, який розташований через декілька кілометрів від міста Калач-на-Дону. У мережі висловлюють припущення, що саме це летовище може бути ціллю нинішньої дронової атаки.

А ось ще один телеграм-канал пише: "що саме горить, невідомо". При цьому, вони вказали, що через 20 кілометрів від міста знаходиться військовий аеродром "Маринівка".

Вибухи із детонацією: дивіться відео

При цьому місцева влада наразі нічого не повідомляє про інцидент.

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Також в мережі оприлюднили фрагмент аудіозапису місцевих жителів. "Нам об'явили зібрати документи, можливо, буде евакуація. Вибухають снаряди, які у літаки завантажуються. Як вони лежать там в хаотичному порядку, неясно, можуть летіти куди завгодно. Туди ні людей, нікого не підпускають. Гасити сенсу немає", – ідеться в аудіофрагменті.

Що говорять місцеві жителі: дивіться відео