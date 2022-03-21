Волинь із Білоруссю віками поєднують родинні зв'язки, – командир добровольців "Луцьк" про наступ

Білоруська опозиція раніше розповідала, що білоруські партизани допомагають українцям, руйнуючи залізничне сполучення між Україною та Білоруссю, яким могла потрапляти російська техніка.

Проте все ж ймовірність вторгнення Білорусі в Україну є високою, передає 24 канал.

До теми Чекайте багато полонених, – доброволець про можливе вторгнення Білорусі в Україну

За словами Олександра Тиводара, командира добровольців "Луцьк", суттєвих змін на Волинському напрямку із початку вторгнення Росії немає.

Ми їх чекаємо і вже ущільнюємо оборону

Він сказав, що ЗСУ, добровольчі батальйони територіальних громад та тероборона готові зустріти ворога.

Ми готові до вторгнення білоруських військових, ми їх чекаємо. Ми ущільнюємо свою оборону,

– повідомив Тиводар.

Проте він розповів, що Волинь з Білоруссю поєднує вікова традиція дружби, родинні зв’язки, а особливо – прикордонні. Тому великий відсоток білорусів не бажає воювати з Україною, адже ніколи не було ворожості між вдома народами – білоруським та українським.

Якщо ж каральні органи Білорусі таки змусять військових воювати в Україні, то багато військових здаватимуться в полон. Але ми готові до зустрічі,

– сказав командира добровольців "Луцьк".

Може зацікавити – Це буде жорстко, – білоруський доброволець Прокоп’єв про зіткнення із земляками в Україні: дивіться відео