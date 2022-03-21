Волинь із Білоруссю віками поєднують родинні зв'язки, – командир добровольців "Луцьк" про наступ
Білоруська опозиція раніше розповідала, що білоруські партизани допомагають українцям, руйнуючи залізничне сполучення між Україною та Білоруссю, яким могла потрапляти російська техніка.
Проте все ж ймовірність вторгнення Білорусі в Україну є високою, передає 24 канал.
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За словами Олександра Тиводара, командира добровольців "Луцьк", суттєвих змін на Волинському напрямку із початку вторгнення Росії немає.
Ми їх чекаємо і вже ущільнюємо оборону
Він сказав, що ЗСУ, добровольчі батальйони територіальних громад та тероборона готові зустріти ворога.
Ми готові до вторгнення білоруських військових, ми їх чекаємо. Ми ущільнюємо свою оборону,
– повідомив Тиводар.
Проте він розповів, що Волинь з Білоруссю поєднує вікова традиція дружби, родинні зв’язки, а особливо – прикордонні. Тому великий відсоток білорусів не бажає воювати з Україною, адже ніколи не було ворожості між вдома народами – білоруським та українським.
Якщо ж каральні органи Білорусі таки змусять військових воювати в Україні, то багато військових здаватимуться в полон. Але ми готові до зустрічі,
– сказав командира добровольців "Луцьк".
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