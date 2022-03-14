На Волині, Київщині, Сумщині, Рівненщині, у Кропивницькому та Тернополі сирени: всі в укриття
14 березня 2022 , 22:02Читать новость на русском
На Волині, Київщині, Сумщині, Рівненщині, у Кропивницькому та Тернополі оголосили про повітряну тривогу. Всіх людей негайно закликали пройти в укриття.
Відповідну інформацію влада почала оприлюднювати з 21:40 по 22 годину 14 березня. Тривогу оголошують через загрозу авіаудару ворога.
Зауважте На Волинь, Київщині, у Рівному, Кропивницькому та Сумах сирени: всі в укриття
У багатьох областях оголосили про тривогу
Повітряна тривога! Загроза ракетної атаки! Усім негайно в укриття!
– повідомила влада.
Зокрема про повітряну тривогу оголосили:
- у Шостці, Шосткинському районі на Сумщині;
- у Білій Церкві та Василькові, що на Київщині;
- на Волині;
- у Рівненській області;
- у Кропивницькому.
Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео