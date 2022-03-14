На Волині, Київщині, Сумщині, Рівненщині, у Кропивницькому та Тернополі сирени: всі в укриття

14 березня 2022 , 22:02
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На Волині, Київщині, Сумщині, Рівненщині, у Кропивницькому та Тернополі оголосили про повітряну тривогу. Всіх людей негайно закликали пройти в укриття.

Відповідну інформацію влада почала оприлюднювати з 21:40 по 22 годину 14 березня. Тривогу оголошують через загрозу авіаудару ворога. 

Зауважте  На Волинь, Київщині, у Рівному, Кропивницькому та Сумах сирени: всі в укриття

У багатьох областях оголосили про тривогу

Повітряна тривога! Загроза ракетної атаки! Усім негайно в укриття!
– повідомила влада. 

Зокрема про повітряну тривогу оголосили:

  • у Шостці, Шосткинському районі на Сумщині;
  • у Білій Церкві та Василькові, що на Київщині;
  • на Волині;
  • у Рівненській області;
  • у Кропивницькому.

Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська