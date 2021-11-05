Волинь переходить у червону зону: без COVID-документів у транспорт зась
Джерело:"Волинські новини"
Волинь переходить у червону зону карантину з 8 листопада. З цього часу в місті запроваджують зокрема й обмеження щодо їзди в громадському транспорті.
Міський транспорт є "небезпечним для поширення цієї інфекції". Про це 5 листопада на брифінгу розповіла головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.
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Волинь переходить у червону зону
Янко пояснила, що після запровадження червоної зони карантину в громадському транспорті пасажири зможуть займати лише сидячі місця.
Їздити у ньому також зможуть тільки ті пасажири, які:
- мають COVID-сертифікат;
- дійсний негативний ПЛР-тест;
- або довідку про те, що людина перехворіла.
Якраз міський транспорт, де люди тісно контактують між собою, є вкрай небезпечним для поширення цієї інфекції,
– зазначила головний державний санітарний лікар Волині.
Вона також пригадала, що обмеження стосуються і міжміського транспорту. До речі, також у місті після введення червоної зони заборонена робота:
- закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
- ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Дозволена у червоній зоні робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів,
– пригадали у МОЗ.
Додали, що освітні заклади працюватимуть, якщо 100% працівників так званий "зелений" COVID-сертифікат (тобто з двома дозами щеплення – 24 канал).
Ба більше, обмеження червоної зони не застосовуватимуться, якщо всі учасники (відвідувачі), працівники та організатори масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів мають зелений COVID-сертифікат.
Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу
Коротко про введення червоної зони
- За минулу добу, 4 листопада, у Волинській області зафіксували 612 випадків зараження на COVID-19. Також за добу померло 13 людей, одужала 241 людина.
- 5 листопада на засіданні комісії ТЕБ і НС ухвалили рішення, що Волинська область переходить у червону зону. Посилені обмеження діятимуть у регіоні з 8 листопада.
- Наразі у червоній зоні перебуває 15 областей та Київ. За минулу добу, 4 листопада, в Україні інфікувались 26 488 людей, серед них 1654 дитини та 488 медпрацівників.