Волинь переходить у червону зону: без COVID-документів у транспорт зась

Волинь переходить у червону зону карантину з 8 листопада. З цього часу в місті запроваджують зокрема й обмеження щодо їзди в громадському транспорті.

Міський транспорт є "небезпечним для поширення цієї інфекції". Про це 5 листопада на брифінгу розповіла головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

До теми Волинь переходить у червону зону

Волинь переходить у червону зону

Янко пояснила, що після запровадження червоної зони карантину в громадському транспорті пасажири зможуть займати лише сидячі місця.

Їздити у ньому також зможуть тільки ті пасажири, які:

мають COVID-сертифікат;

дійсний негативний ПЛР-тест;

або довідку про те, що людина перехворіла.

Якраз міський транспорт, де люди тісно контактують між собою, є вкрай небезпечним для поширення цієї інфекції,

– зазначила головний державний санітарний лікар Волині.

Вона також пригадала, що обмеження стосуються і міжміського транспорту. До речі, також у місті після введення червоної зони заборонена робота:

закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Дозволена у червоній зоні робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів,

– пригадали у МОЗ.

Додали, що освітні заклади працюватимуть, якщо 100% працівників так званий "зелений" COVID-сертифікат (тобто з двома дозами щеплення – 24 канал).

Ба більше, обмеження червоної зони не застосовуватимуться, якщо всі учасники (відвідувачі), працівники та організатори масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів мають зелений COVID-сертифікат.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Коротко про введення червоної зони