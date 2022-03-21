На Волині білорус збирав інформацію про розміщення й пересування техніки ЗСУ
21 березня 2022 , 15:03Читать новость на русском
Джерело:Служба безпеки України
Служба безпеки України повідомила про те, що затримала білоруського шпигуна у Волинській області.
Згідно з інформацією, спецпризначенці Служби безпеки України затримали громадянина Білорусі.
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Відомо, що він збирав інформацію для ворога, яка стосувалася розміщення та пересування техніки Збройних Сил України та стан мобілізації у регіоні.
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