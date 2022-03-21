На Волині білорус збирав інформацію про розміщення й пересування техніки ЗСУ

Служба безпеки України повідомила про те, що затримала білоруського шпигуна у Волинській області.

Згідно з інформацією, спецпризначенці Служби безпеки України затримали громадянина Білорусі.

Важливо Під вимогою наказу і загрозою репресій, – експерт про високу ймовірність наступу Білорусі

Відомо, що він збирав інформацію для ворога, яка стосувалася розміщення та пересування техніки Збройних Сил України та стан мобілізації у регіоні.

Важливо: Це буде жорстко, – білоруський доброволець про зіткнення із земляками в Україні: