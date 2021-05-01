На Волині чоловік повідомив патрульним про крадіжку: вони приїхали й побили його

Ще 1 вересня 2020 року житель Волині повідомив патрульним про крадіжку. Вони прибули на виклик і побили чоловіка. У результаті 3 поліцейських відсторонили від займаних посад.

Правоохоронців підозрюють у перевищенні влади та службових повноважень і незаконних затриманні й приводі.

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Чоловік повідомив про крадіжку, патрульні побили його

У ніч на 1 вересня 2020 року волинянин повідомив про крадіжку.

На місце інцидент прибули поліцейські. За інформацією слідства, вони без складання будь-яких відповідних документів про затримання та за відсутності законних підстав застосували насильство й металеві кайданки щодо чоловіка.

У результаті потерпілого від злодіїв волинянина незаконно затримали.

Окрім того, поліцейські умисно завдали чоловіку численні тілесні ушкодження та без верхнього одягу перевезли його в службовому автомобілі в інше місце для проведення слідчих дій.

Що вирішив суд

Суд обрав правоохоронцям запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Наразі триває досудове розслідування триває.