На Волині обвалилося аварійне приміщення, в якому було 3 дітей
Джерело:патрульна поліція Волині
На Волині 29 квітня обвалилася стара покинута будівля. У той час всередині перебували 3 дітей.
Деталі інциденту з дітьми
Повідомлення про обвал будівлі надійшло поліцейським близько 17:00. З'ясувалося, що діти гралися в аварійному приміщення.
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У приміщенні раптово обвалилася бетонна плита, біля якої й перебували діти. Один з хлопчаків розповів, що після обвалу його друг зник.
Поліцейські оглянули територію та знайшли 10-річного хлопчика з пораненням ноги. Також він розповів, що його болить голова. Дитину негайно передали медикам й відвезли в лікарню. Згодом і його 11-річного друга також госпіталізували.
Третій хлопчак був вже вдома й неушкоджений.
Шановні батьки, наполегливо закликаємо вас слідкувати за тим, де гуляють ваші діти. Адже "пошук пригод" для них може перетворитися в нещасний випадок,
– наголосили патрульні.
Як діяти, якщо ви потрапили під завал
Покличте на допомогу та повідомте, де ви перебуваєте і що з вами сталося. Далі спокійно чекайте, поки розберуть завал. Якщо ж вас ніхто не чує, то алгоритм дій трохи інший:
- намагайтеся вивільнити руки та ноги;
- оцініть навколишню ситуацію. Якщо є можливість, то починайте розбирати завал;
- не зачепіть те, на чому все тримається;
- якщо ви травмовані, то терпляче кличте на допомогу, стукайте по трубах та батареях;
- в очікуванні допомоги намагайтесь уникнути переохолодження;
- якщо у вас є з собою телефон, обов'язково телефонуйте за номером 102.