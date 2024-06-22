На Волині під час тривоги працювала ППО: в ОВА розповіли деталі про атаку

Під час повітряної тривоги на Волині працювала протиповітряна оборона. Ліквідація наслідків падіння уламків триває, але постраждалих немає.

Про це повідомили у Волинській ОВА станом на ранок.

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"Вночі на території Волинської області працювала ППО. Ворожі цілі були виявлені у повітряному просторі. Наразі триває ліквідація наслідків падіння уламків. На щастя, постраждалих немає", – ідеться у повідомленні.

Додають, що усі необхідні служби перебувають на місці та виконують свої обов'язки.