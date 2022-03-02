На Волині підрозділи ЗСУ розгорнули надійну систему оборони
2 березня 2022 , 19:03Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Збройні сили України вже сьому добу героїчно протистоять наступу російських окупантів. На Волині вони створили надійну систему оборони.
Про це заявили у Генштабі ЗСУ. Наші захисники постійно спостерігають за характером дій противника, який проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.
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"На Волині підрозділи Збройних сил України створили надійну систему оборони", – заявили у Генштабі.
Варто зауважити, що російські окупанти деморалізовані та продовжують зазнавати втрат в особовому складі та військовій техніці.
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