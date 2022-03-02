На Волині підрозділи ЗСУ розгорнули надійну систему оборони

Збройні сили України вже сьому добу героїчно протистоять наступу російських окупантів. На Волині вони створили надійну систему оборони.

Про це заявили у Генштабі ЗСУ. Наші захисники постійно спостерігають за характером дій противника, який проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.

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"На Волині підрозділи Збройних сил України створили надійну систему оборони", – заявили у Генштабі.

Варто зауважити, що російські окупанти деморалізовані та продовжують зазнавати втрат в особовому складі та військовій техніці.

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