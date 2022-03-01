На Волині – повітряна тривога

На Волині лунають сирени. Оголошено повітряну тривогу, тому людям необхідно бігти в укриття.

Сирени завили близько 15:28 за київським часом. Нагадуємо, що слід дотримуватись простих правил, які можуть врятувати життя.

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Виходити з укриттів не можна у жодному разі до оголошення про відбій тривоги.

Не забувайте допомагати людям з інвалідністю та пенсіонерам, яким може бути важко самостійно спуститись в укриття.

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