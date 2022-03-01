На Волині – повітряна тривога
1 березня 2022 , 15:31Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Волинь
На Волині лунають сирени. Оголошено повітряну тривогу, тому людям необхідно бігти в укриття.
Сирени завили близько 15:28 за київським часом. Нагадуємо, що слід дотримуватись простих правил, які можуть врятувати життя.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Виходити з укриттів не можна у жодному разі до оголошення про відбій тривоги.
Не забувайте допомагати людям з інвалідністю та пенсіонерам, яким може бути важко самостійно спуститись в укриття.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!