На Волині повітряна тривога: всі в укриття

На Волині оголосили повітряну тривогу. Всіх людей закликали негайно пройти в укриття.

Відповідну інформацію оприлюднив глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Це трапилось о 17:03 12 березня.

Важливо Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

Сирени лунають на Волині

Увага! Повітряна тривога – всім в укриття,

– мовиться у повідомленні.

Людей закликають пройти в укриття, адже можливі атаки з неба зі сторони противника. У сховищах варто перебувати до того часу, поки не оголосять відбій повітряної тривоги.

Зокрема просять дотримуватись правил, адже це може врятувати життя.

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