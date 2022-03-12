На Волині повітряна тривога: всі в укриття
12 березня 2022 , 17:07Читать новость на русском
Джерело:телеграм Юрія Погуляйка
На Волині оголосили повітряну тривогу. Всіх людей закликали негайно пройти в укриття.
Відповідну інформацію оприлюднив глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Це трапилось о 17:03 12 березня.
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Сирени лунають на Волині
Увага! Повітряна тривога – всім в укриття,
– мовиться у повідомленні.
Людей закликають пройти в укриття, адже можливі атаки з неба зі сторони противника. У сховищах варто перебувати до того часу, поки не оголосять відбій повітряної тривоги.
Зокрема просять дотримуватись правил, адже це може врятувати життя.
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