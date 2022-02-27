На Волині – повітряна тривога
27 лютого 2022 , 19:26Читать новость на русском
На Волині оголосили повітряну тривогу. Усім громадянам варто перейти в укриття.
Це вже втретє за день на Волині оголошують про повітряну небезпеку. Попередній раз це сталось лише 2 години тому.
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На Волині сьогодні вже лунали вибухи
Зазначимо, що у місті Володимир Волинської області приблизно о 07:30 27 лютого прогриміли вибухи. Місцеві жителі казали, що бачили дим.