На Волині – повітряна тривога

На Волині оголосили повітряну тривогу. Усім громадянам варто перейти в укриття.

Це вже втретє за день на Волині оголошують про повітряну небезпеку. Попередній раз це сталось лише 2 години тому.

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На Волині сьогодні вже лунали вибухи

Зазначимо, що у місті Володимир Волинської області приблизно о 07:30 27 лютого прогриміли вибухи. Місцеві жителі казали, що бачили дим.

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