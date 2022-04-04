На Волині ППО збила повітряну ціль: уламок впав на будинок
Джерело:Юрій Погуляйко
Російські вбивці сороковий день атакують Україну з повітря. Сили протиповітряної оборони на Волині збили ракету окупантів.
Про це 4 квітня повідомив очільник Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко. Він зазначив, що уламки збирої ракети впали на будинок у Маневицькому районі.
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"Жертв немає. Зараз на місці працюють спеціалісти", – написав Погуляйко.
Українська ППО протидіють атакам
Раніше, 29 березня, сили ППО вже збили над Волинню російську ракету. Впродовж дня в області були 2 затяжні повітряні тривоги. Погуляйко наголосив, що не можна нехтувати проханням ховатися в укриття, бо ворог поводиться неадекватно.
Після нищення стратегічних об'єктів, далеких від лінії боїв, маємо бути готовими до всього,
– попередив очільник ОВА.
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