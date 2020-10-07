Поліцейські спіймали і затримали раніше судимого 38-річного мешканця Нововолинська. Його підозрюють в розбещенні 14-річного хлопця.

Правоохоронцям про скоєний злочин стало відомо ввечері у вівторок, 6 жовтня. Спіймали підозрюваного вже за кілька годин, повідомили у поліції Волинської області.

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Як стверджують поліцейські, розбещував неповнолітнього раніше судимий уродженець сусіднього Любомля. Злочин він нібито скоїв на території дачного масиву у Нововолинську.

На місці події працювали слідчі, а також керівники відділення поліції.

Як покарають затриманого

У разі підтверждення причетності підозрюваного до злочину, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі поліцейські лише кваліфікували подію як розбещення неповнолітніх. Юридично раніше судимому чоловікові поки не надали статус підозрюваного. Відповідні документи правоохоронці лише готують для суду.

Найближчим часом можливому порушнику закону обиратимуть запобіжний захід. Триває досудове слідство.