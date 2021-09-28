На Волині сталася аварія за участю авто поліції: загинув пасажир мотоцикла
Джерело:Нацполіція
У Ковельському районі Волині 27 вересня п'яний мотоцикліст зіткнувся зі службовою автівкою поліцейських. У результаті аварії загинув пасажир мотоцикла.
ДТП за участю мотоцикла та машини поліції трапилася 27 вересня, приблизно о 23:00 у селі Нудиже, що у Волинській області.
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Мотоцикліст в'їхав авто поліцейських
Водій мотоцикла, 25-річний житель сусіднього села, зіткнувся зі службовим автомобілем правоохоронців. Поліцейське авто перебувало з увімкненими проблисковими маячками після виконання службового завдання.
У ДТП загинула людина
У результаті аварії 30-річний пасажир мотоцикла упав й загинув на місці від отриманих травм.
Водія мотоцикла госпіталізували до лікарні Любомля для освідування. Там з'ясувалося, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Медики також взяли кров чоловіка для аналізу.
До слова, досудове розслідування в цій справі проводять співробітники Державного бюро розслідувань.Зверніть увагу! У Львові патрульні 6 вересня переслідували п'яного водія за порушення правил дорожнього руху. Чоловік замість того, щоб зупинитися, протаранив службове авто. Внаслідок ДТП постраждали 2 поліцейських та пасажирка Volkswagen.