На Волині відновлюють продаж слабоалкогольних напоїв: але не в Луцьку

На Волині вирішили відновити роботу тих підприємств, які зупинилися з початку війни. Все для того, щоб вони могли дати роботу людям та сплачувати податки.

У Волинській ОВА вирішили з 17 березня відновити продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв. Таку заяву зробив її очільник Юрій Погуляйко.

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Чому скасували заборону

Причиною такого рішення назвали те, що на Волині є декілька пивоварних заводів, які через запровадження воєнного стану змушені були припинити свою роботу. Відтак сотні людей втратили робочі місця.

Тому наша область має забезпечувати надійний тил – бізнес повинен працювати та наповнювати місцевий бюджет,

– заявив Юрій Погуляйко.

За його словами, саме з цих податків є можливість купувати воєнну амуніцію для наших воїнів-захисників. Однак чиновник нагадав, що заборона на продаж алкоголю у період воєнного стану не скасована.

Луцька – не стосується

Згодом міський голова Ігор Поліщук уточнив, що у Луцьку та Луцькій громаді продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв буде й надалі заборонено. Він вже підписав відповідне розпорядження.

Мер підкреслив що в Україні триває війна, й у людей на руках – величезна кількість зброї. Тож, за його словами, відновлення продажу пива, вина та інших напоїв – не на часі. "Святкувати будемо після перемоги", – додав він.