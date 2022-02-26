На Волині збили дрон і затримали двох осіб, – Нацполіція
Джерело:фейсбук Поліції Волинської області
У Національній поліції Волинської області повідомляють про збитий дрон, а також двох затриманих осіб.
Про це начальник Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко розповів у відеозверненні. Зокрема відомо про один збитий і ще два затримані дрони.
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Один із затриманих займався контрабандою
Юрій Крошко наголосив на тому, що уже другу добу спостерігається активізація невідомих літальних апаратів в області у нічну пору.
- У прикордонній зоні вдалося збити один такий дрон.
- Також повідомляється про затримання двох осіб і два літальні апарати.
Уже відомо, що один із затриманих займався контрабандою. Він, власне, намагався з допомогою дрона переправити нелегальний товар через кордон.
Повідомляється, що дрон і транспортний засіб затриманого також конфіскували. Автомобіль, швидше за все, піде на потреби територіальної оборони, як це передбачено у воєнний час.
Також він подякував громадянам за їхню високу свідомість та закликав продовжувати проявляти стійкість та витримку.
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