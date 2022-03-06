На Волині знову повітряна тривога

У Волинській області знову оголосили про повітряну тривогу. Всім жителям області негайно потрібно пройти в укриття.

Спершу тривогу у Рівному та на Волині оголосили о 19:55. Близько 20:40 на Волині знову почали вити сирени.

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Усім потрібно якнайшвидше пройти в укриття. Жителям області слід зберігати спокій – це може врятувати життя.

Укриття можна буде покинути, коли оголосять відбій тривоги. Офіційні ресурси повідомлять про це, коли повертатися додому буде безпечно.

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