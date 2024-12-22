Українські жертви Волинської трагедії будуть вшановані у Польщі, – посол

Українці, які стали жертвами Волинської трагедії на території Польщі, будуть вшановані. Наразі сторони спільно працюють над цим питанням.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Україна та Польща спільно працюють над вшануванням жертв Волинської трагедії

Посол України у Польщі Василь Боднар повідомив, що країни працюють над вшануванням могил та інших місць пам'яті жертв Волинської трагедії. Мовиться про цвинтарі військових УНР, занедбані села, а також масові та індивідуальні поховання. Крім того, Україна веде перемовини щодо пошуку українських поховань на території Польщі.

За домовленістю сторін ми не розголошуємо результатів перед тим, як досягти певних конкретних домовленостей і початку робіт. Це дорога з двостороннім рухом. Вона включає дуже великий комплекс питань, пов'язаних з чинним законодавством, з чинними нормами, з узгодженням певних місць по обох сторонах кордону,

– повідомив посол.

Нині Україна та Польща визначають місця поховань та ведуть перемовини щодо легалізації пам'ятників, адже випадки вандалізму відбувалися в обох країнах. Боднар додав, що триває "конструктивний та практичний діалог".

Раніше польський прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що між Польщею та Україною є прогрес у розв'язанні історичних питань, включно з ексгумацією жертв Волинської трагедії.