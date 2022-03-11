Волноваха у жахливому стані: моторошне відео з мертвого міста

Російські окупанти продовжують бомбити мирні міста та населення. Вони забули про будь-які правила та принципи у надії нагнати жаху на українців.

Російським окупантам вже не вдасться розповідати казки про "навчання, щодо яких їх обманули". Орки цілком свідомо та цілеспрямовано нищать мирні українські міста.

Читайте також Путін ніколи не переможе у війні з Україною, – Байден

"Місто, якого немає"

Місто Волноваха опинилося під активними обстрілами окупантів. На кадри з міста боляче дивитися: орки хотіли стерти його з лиця землі.

Розбомблена Волноваха: відео

Дивіться також: Окупанти в Ізюмі нещадно розбомбили храм