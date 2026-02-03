Військовий 112 бригади вибрався з полону і вивів із собою двох окупантів

Поранений боєць 5 батальйону 112 бригади ТРО вийшов з полону поблизу Костянтинівки та вивів із собою двох російських окупантів. Операція евакуації тривала кілька днів і проходила під ударами дронів та артилерії.

Про це повідомила 112 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ у своєму дописі на фейсбуці.

Що відомо про операцію з порятунку?

Двоє військовослужбовців 112 бригади Ігор Максимчук "Хміль" та Володимир Александров "Позитив" під час виходу до точки за посилками потрапили в засідку росіян. "Хміль", молодший сержант і командир міномета, першим вступив у бій і отримав кульове поранення в груди, "Позитив" був поранений у ногу та втратив можливість пересуватися.

Окупанти затягнули поранених у будинок і змусили "Позитива" вийти на зв’язок із командуванням, повідомивши про нібито важке поранення. Після цього зв’язок із ним зник на дві доби.

Піхотна група, що вийшла на перевірку 24 січня, виявила присутність противника, після чого по позиції завдали удару FPV-дронами. Увечері "Позитив" знову вийшов на зв’язок і повідомив, що двоє окупантів утекли, а ще двоє поранені. Згодом їх вдалося переконати здатися в полон і готуватися до евакуації.

У ніч на 29 січня до позиції вирушила евакуаційна група з наземними роботизованими комплексами. Під час виходу "Позитива" та двох полонених противник відкрив вогонь дронами й артилерією внаслідок чого один із полонених загинув.

Через погодні умови операцію призупинили, а 31 січня, скориставшись туманом, пораненого бійця вдалося евакуювати в безпечну зону. Стан "Позитива" стабільний, йому провели операцію, а полоненого російського військового передали для допиту.

У своєму дописі військові повідомили, що доля Ігоря Максимчука з позивним "Хміль", наразі залишається невідомою. Вони додали, що вірять в те, що його вдасться повернути додому.

Яка зараз ситуація в Донецькій області?