"Скрутили й закинули в бусик": колишній політв'язень Балух розповів про його затримання ТЦК
- Колишній політв'язень Володимир Балух стверджує, що був затриманий і побитий військовими ТЦК, які силоміць доставили його до відділення.
- Київський ТЦК заперечує насильство, пояснюючи, що Балух підлягав мобілізації.
Повідомлялося, що 19 березня військові ТЦК затримали й побили чоловіка. Ним виявився колишній політичний в'язень з Криму Володимир Балух. Він розповів про жорстоке ставлення й утримання в приміщенні ТЦК майже добу.
Така заява прозвучала на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України 27 березня, передає Суспільне.
Що Балух розповів про інцидент з ТЦК?
19 березня Володимир Балух прийшов до Печерського райвідділку. Пізніше на виході правоохоронці повідомили, що він у розшуку, та запропонували проїхати до ТЦК.
За його словами, він відмовився через заплановане судове засідання у справі Червінського, після чого його нібито силоміць затримали й доставили до Шевченківського відділення ТЦК.
Мене просто скрутили й закинули в бусик,
– сказав колишній політв'язень.
Він додав, що на чоловіках, які його затримували, не було розпізнавальних знаків.
А вже у відділенні ТЦК, як стверджує Балух, до нього застосували силу, зокрема одягнули кайданки, вилучили телефони та утримували в приміщенні, схожому на камеру. Загалом чоловік провів у ТЦК 21 годину.
"Побиття відбулося о 21:00. Я просив, щоб дали телефон. Там висить інформація, що о 21:00 можна користуватися телефоном. Мені з хамством і російською відповідали, після третього разу я його послав", – розповів Балух.
Він також заявив, що має довічне посвідчення інвалідності другої групи, однак відстрочку від мобілізації не оформлював. Адвокати чоловіка подали заяви до поліції про його незаконне затримання у ТЦК.
Довідково! Балух – кримчанин, відомий проукраїнською позицією: після встановлення прапора України на своєму будинку його затримали російські силовики, а у 2016 році засудили в Криму. У 2019-му він повернувся до України в межах обміну полоненими.
Як реагували в ТЦК і в поліції?
У Київському ТЦК раніше підтвердили факт доставлення чоловіка до відділку та направлення на ВЛК, але заперечили будь-яке насильство чи порушення.
Там пояснили, що в реєстрах не було даних про його полон чи відстрочку, тому він підлягав мобілізації. За їхньою версією, Балух сам затягував проходження комісії, а згодом процес зупинили.
Інцидент перевіряє поліція Києва. Так, у Балуха вже взяли свідчення, а слідчі з'ясовують обставини, зокрема інформацію про можливе побиття.
Інші конфлікти з ТЦК: які подробиці?
Ветеран із Дніпра на ім'я Андрій заявив, що у січні його нібито викрали та побили люди, яких він пов'язує з ТЦК. За його словами, п'ятеро чоловіків у формі й балаклавах напали на нього та силою затягнули до мікроавтобуса.
Андрій розповів, що отримав численні травми, лікувався в медзакладі, а згодом вирішив виїхати за кордон через розчарування в діях правоохоронних органів.
Раніше на Одещині двоє представників ТЦК побили 27-річного військового, який раніше повернувся з російського полону.