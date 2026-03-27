"Скрутили й закинули в бусик": колишній політв'язень Балух розповів про його затримання ТЦК

Повідомлялося, що 19 березня військові ТЦК затримали й побили чоловіка. Ним виявився колишній політичний в'язень з Криму Володимир Балух. Він розповів про жорстоке ставлення й утримання в приміщенні ТЦК майже добу.

Така заява прозвучала на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України 27 березня, передає Суспільне.

До теми Інакше це незаконно: на який час можуть затримати військовозобов'язаного

Що Балух розповів про інцидент з ТЦК?

19 березня Володимир Балух прийшов до Печерського райвідділку. Пізніше на виході правоохоронці повідомили, що він у розшуку, та запропонували проїхати до ТЦК.

За його словами, він відмовився через заплановане судове засідання у справі Червінського, після чого його нібито силоміць затримали й доставили до Шевченківського відділення ТЦК.

Мене просто скрутили й закинули в бусик,

– сказав колишній політв'язень.

Він додав, що на чоловіках, які його затримували, не було розпізнавальних знаків.

А вже у відділенні ТЦК, як стверджує Балух, до нього застосували силу, зокрема одягнули кайданки, вилучили телефони та утримували в приміщенні, схожому на камеру. Загалом чоловік провів у ТЦК 21 годину.

"Побиття відбулося о 21:00. Я просив, щоб дали телефон. Там висить інформація, що о 21:00 можна користуватися телефоном. Мені з хамством і російською відповідали, після третього разу я його послав", – розповів Балух.

Він також заявив, що має довічне посвідчення інвалідності другої групи, однак відстрочку від мобілізації не оформлював. Адвокати чоловіка подали заяви до поліції про його незаконне затримання у ТЦК.

Довідково! Балух – кримчанин, відомий проукраїнською позицією: після встановлення прапора України на своєму будинку його затримали російські силовики, а у 2016 році засудили в Криму. У 2019-му він повернувся до України в межах обміну полоненими.

Як реагували в ТЦК і в поліції?

У Київському ТЦК раніше підтвердили факт доставлення чоловіка до відділку та направлення на ВЛК, але заперечили будь-яке насильство чи порушення.

Там пояснили, що в реєстрах не було даних про його полон чи відстрочку, тому він підлягав мобілізації. За їхньою версією, Балух сам затягував проходження комісії, а згодом процес зупинили.

Інцидент перевіряє поліція Києва. Так, у Балуха вже взяли свідчення, а слідчі з'ясовують обставини, зокрема інформацію про можливе побиття.

Інші конфлікти з ТЦК: які подробиці?