Його понад пів року вважали зниклим безвісти: підтвердилася загибель бійця Володимира Берези

У громаді на Івано-Франківщині повідомили про загибель захисника Володимира Берези. Чоловік пів року перебував у списку зниклих безвісти.

Так, 13 грудня 2023 року у родину прийшла сумна звістка про те, що виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області, зник безвісти солдат Володимир Береза.

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А 21 серпня 2024 року надійшло вже офіційне повідомлення про загибель захисника, який будучи вірним військовій присязі Українському народу, мужньо виконав свій обов'язок перед Батьківщиною.

Відомо, що 42-річний Володимир був призваний до лав ЗСУ 6 березня 2023 року і служив у мінометному взводі мінометної батареї механізованого батальйону.

У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю,

– йдеться у дописі Брошнів-Осадської територіальної громади, звідки був родом Герой.

Довідка: Про день і час прибуття траурного кортежу з тілом Героя Володимира до рідного селища Брошнів-Осада буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, кілька днів тому у Києві відбулося прощання з Госпітальєркою "Майком" – Олександрою Мулькевич. 35-річна медик загинула під час евакуації від удару ворожого дрону.